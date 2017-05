Francia: raid antiterrorismo, 5 arresti, trovate armi

Cinque persone sono state arrestate in piu' raid dell'antiterrorismo francese, che ha portato anche al sequestro di armi. Alcuni arresti sono stati effettuati nel nord della Francia, con il relativo sequestro di 2 pistole e due fucili mitragliatori nella casa di un sospettato.

Le Parisien rivela che gli arresti sono stati effettuati in differenti blitz a Villeneuve-d'Ascq (nord, vicino al confine con il Belgio), Roanne, nella parte centro-orientale del Paese a una ottantina di chilometri da Lione e Rouen, in Normandia, vicino a Saint-Etienne du Rouvray, dove lo scorso luglio fu sgozzato in chiesa padre Jacques.