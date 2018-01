Francia: recuperati tutti i gioielli rubati al Ritz

E' stato recuperato l'intero bottino di gioielli ed orologi dal valore di quasi 5 milioni di euro, rubati da una banda di 5 uomini armati nell'hotel Ritz, tempio del lusso parigino, nella centralissima Place Vendome. Lo riferisce una fonte vicina alle indagini. In realta' tutta la refurtiva sarebbe stata trovata gia' ieri quando 3 dei 5 rapinatori sono stati fermati ed arrestati dalla polizia: "Tutto e' stato trovato in una sacca" ha spiegato la fonte dietro condizione di anonimato. Sono pero' ancora in fuga gli altri due membri della banda.