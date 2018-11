Francia paralizzata dai gilet gialli: scontri e gas lacrimogeni a Parigi

Gilet gialli, disordini dilagano su Champs-Elysees

I disordini sugli Champs-Elysees, invasi dai gilet gialli nonostante il divieto della prefettura, stanno dilagando. La celebre via e' interamente avvolta dai lacrimogeni della polizia, i manifestanti sono al centro della strada e costruiscono barricate con panchine divelte e cassonetti. Molte le vetrine e le auto danneggiate. La manifestazione odierna dei 'gilet gialli' a Parigi sta coinvolgendo migliaia di persone. I manifestanti vorrebbero raggiungere l'Eliseo, ma la polizia ha chiuso l'area intorno al palazzo presidenziale. Sui Campi Elisi le forze dell'ordine hanno usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Altre manifestazioni dei 'gilet gialli' si stanno svolgendo in molte citta' francesi.

Francia: 23 mila 'gilet gialli' nel Paese, 8 mila sugli Champs Elysees

In Francia, il ministro dell'Interno Christophe Castaner ha fornito un primo bilancio della protesta contro il caro-benzina voluto dal governo, il cosiddetto 'capitolo secondo' della mobilitazione dei 'gilet gialli' cominciata la scorsa settimana: secondo Castaner in tutto il Paese stamane sono scese in piazza 23.000 persone e 8000 manifestanti sono a Parigi, la gran parte concentrati sugli Champs-Elyse'es, dove da meta' mattina sono state registrate scene di violenza e scontri. A Parigi, il ministro dell'Interno ha incontrato brevemente la stampa, intorno alle 12:20, al culmine di una mattinata che si e' fatta via via piu' calda, man mano che passavano le ore. Secondo la prefettura ci sono degli infiltrati tra i 5.000 manifestanti presenti sui famosi viali nel cuore di Parigi; e Castaner ha accusato direttamente Marine Le Pen di incitare i disordini e si e' scagliato contro "i rivoltosi" che "hanno risposto all'appello" della leader dell'estrema destra. La leader di Raggruppamento Nazionale venerdi' aveva contestato al governo di non concedere di manifestare sugli Champs Elysees ("Perche' il popolo francese non puo' dimostrare sugli Champs Elysees, dove si verificano molti altri raduni, la Coppa del Mondo, Capodanno ...") e oggi ha risposto a Castaner parlando di "strumentalizzazione patetica e disonesta".

Le Pen, non ho mai invocato la violenza

Marine Le Pen nega di avere aizzato gli animi dei 'gilet gialli'. "Non ho mai invocato alcun genere di violenza" afferma la leader di Rassemblement national. "Avevo chiesto al Governo perche' non permette ai gilet gialli di protestare sui Campi Elisi. Oggi il ministro dell'Interno Castaner utilizza questa domanda per criticarmi. Si tratta di una strumentalizzazione patetica e disonesta".

'Gilet gialli', "attaccata" casa min.Interno in Provenza

Una quindicina di manifestanti dei 'gilet gialli' si sono radunati giovedi' davanti la casa a Forcalquier, in Provenza, dove risiedono la moglie e la figlia del Ministro dell'Interno. Lo ha reso noto lo stesso ministro, Christophe Castaner, in un'intervista a Midi Libre. Il ministro ha contestato la "violenza, gli insulti, gli attacchi razzisti, antisemiti e l'omofobia" che hanno accompagnato la mobilitazione contro l'aumento delle tasse sul carburante. E poi ha aggiunto: "La mia casa a Forcalquier, dove ho mia moglie e mia figlia, e' stata attaccata dai giubbotti gialli". Un fonte giudiziaria ha aggiunto che i manifestanti hanno postato le proprie foto davanti alla casa: "Erano li' per farsi selfie, per pubblicare messaggi su Facebook", ha spiegato a Bfmtv. (