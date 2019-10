Francia, spari contro la moschea di Bayonne: due feriti e un fermo

Colpi d'arma da fuoco sono stati sparati nel pomeriggio contro la moschea di Bayonne, in Francia. Lo

riferiscono i media, secondo cui due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Fermato un settantenne, sospettato di aver aperto il fuoco: non si conoscono ancora le motivazioni.

Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria vicino ad una moschea a Bayonne, nel sud-ovest della Francia. Lo riferisce la polizia, aggiungendo che è stato compiuto un arresto. L'uomo, un sessantenne, è stato fermato non lontano dalla sua abitazione subito dopo la sparatoria, durante la quale si è verificata anche una "piccola esplosione", forse causata da una tanica di benzina incendiata non lontano dal luogo di culto islamico. Non è stata ancora fatta piena chiarezza sui motivi del gesto.

L'uomo sospettato di aver aperto il fuoco nei pressi di una moschea a Bayonne, nel sud-ovest della Francia causando il ferimento di due persone, è un uomo di 80 anni, Claude S., arrestato nella sua casa di Saint-Martin-de-Seignanx, nelle Landes, da agenti di polizia della brigata anticriminalità (BAC). Lo scrive Le Parisien. Nella sua auto sono state trovate dagli agenti una bombola di gas e un'arma. Sconosciuto alla polizia e ai servizi di intelligence, l'ottantenne avrebbe ammesso di esser stato lui a sparare. I colpi di pistola sono stati esplosi intorno alle 15 davanti alla moschea di Bayonne. Dei due feriti, uno è grave, afferma sempre le Parisien. Claude S., che in gioventù ha frequentato la Scuola militare preparatoria di Aix-en-Provence, nel 2015 è stato candidato in questo distretto per il Front national, il partito di estrema destra guidate da Marine Le Pen, ottenendo al primo turno il 17,45% dei voti. La procura di Bayonne ha aperto un'inchiesta. I motivi del gesto rimangono ancora sconosciuti.