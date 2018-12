Strasburgo, sparatoria in centro al mercatino di Natale: "3 morti e 7 feriti"

Spari a Strasburgo, nel mercatino di Natale che si trova nel centro della città. E' di un morto e 6 feriti, il bilancio fornito dalla polizia francese sugli spari in un mercatino di Natale nel centro di Strasburgo. Tre morti e 6-7 feriti è invece il bilancio provvisorio, secondo il quotidiano locale L'Alsace, che cita fonti del comune. La polizia ha inoltre confermato che l'autore degli spari e' ancora in fuga. Gli agenti hanno isolato la zona prossima al mercatino di Natale dove è avvenuta la sparatoria

Francia: Governo, "evento grave a Strasburgo, restate a casa"

"Evento grave di sicurezza pubblica in corso a Strasburgo. Gli abitanti sono invitati a restare a casa. Maggiori informazioni saranno diffuse in seguito". Lo scrive il ministero dell'Interno francese in un alert diffuso su Twitter.

Strasburgo: testimone italiana, centro bloccato da polizia

"Siamo chiusi in un pub, avevamo da poco superato il mercatino di Natale, abbiamo sentito delle grida e ora il centro e' bloccato dalla polizia. Non possiamo uscire e non sappiamo cosa stia succedendo all'esterno", cosi' all'Agi l'addetta stampa all'Europarlamento, Valentina Parasecolo, che si trovava a Strasburgo per la plenaria. "Sono con mio marito e mia figlia che ha un anno e mezzo, stiamo seguendo gli aggiornamenti su Twitter. E' una situazione indecifrabile, molti miei colleghi sono rimasti bloccati all'Europarlamento".