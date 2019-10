Francia,sterminò famiglia 8 anni fa: arrestato il mostro di Nantes.Ma è giallo

Francia: giallo su arresto 'mostro di Nantes', dubbi su identita'

Diventa un giallo la cattura di Xavier Dupont de Ligonnés, noto come il 'mostro di Nantes', ricercato dal 2011 per l'omicidio della moglie e dei quattro figli e per aver nascosto i cadaveri. Ieri e' stato annunciato l'arresto del 58enne aristocratico uomo d'affari all'aeroporto di Glasgow, in Scozia, dove l'uomo sarebbe arrivato con un volo da Parigi. La notizia ha subito avuto ampio risalto sui media francesi ma gia' ieri sera, il procuratore della Repubblica di Nantes, Pierre Senne's, ha invitato alla "prudenza". E stamattina radio Europe 1 ha diffuso la testimonianza di un uomo, identificato come Jacques e presentato come vicino di casa di Dupont. Secondo Jacques, residente a Limay, a pochi chilometri da Parigi, l'uomo fermato "venerdi' mattina ha preso l'aereo come fa di solito. Tornava in Scozia dalla moglie". Jacques ha detto di essere stato contattato proprio dalla donna. "Anche se Dupont de Ligonne's fosse invecchiato, l'uomo fermato a Glasgow, non gli somiglia per niente", ha raccontato Jaques.

"Lo conosco da 30 anni. Sono stato al suo matrimonio in Scozia", ha dichiarato il testimone. Xavier Dupont de Ligonne's era stato filmato il 14 aprile 2011, mentre ritirava del denaro ad un bancomat, a Roquebrune-sur-Argens, vicino alla Costa Azzurra. Poi era sparito nel nulla. Sette giorni dopo, gli inquirenti hanno scoperto i cadaveri nella casa di famiglia a Nantes. Le autopsie avevano rivelato che tutte le vittime erano state uccise con due colpi d'arma da fuoco nel sonno, e prima erano state sedate da Dupont con un potente sonnifero. L'uomo aveva anche saldato le rette scolastiche dei figli e inviato una lettera collettiva ai parenti inventando una specie di "spy story". Nella missiva, affermava che lui e la famiglia dovevano partire precipitosamente per gli Usa per rientrare in un programma di protezione di testimoni. In questo modo, l'uomo ha potuto guadagnare tempo e fuggire. La vicenda di Xavier Dupont de Ligonne's, indebitato fino al collo a causa di cattivi investimenti e discendente di famiglia nobile, aveva appassionato la Francia. Ad un certo punto delle indagini gli investigatori ne avevano anche ipotizzato il suicidio. La scoperta di ieri riaprire la vicenda. Se l'identita' dell'uomo arrestato in Scozia corrispondesse a quella di Xavier Dupont de Ligonne's, gli inquirenti si concentreranno sulla rete di coperture che avrebbero permesso all'uomo di nascondersi per otto anni. Secondo fonti prossime alle indagini, l'uomo viaggiava sotto falsa identita' e avrebbe trascorso parte della latitanza in Gran Bretagna.