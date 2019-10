Mostro di Nantes, l'esame del dna conferma: non è lui l'uomo arrestato

Francia: media, uomo fermato a Glasgow non è 'mostro di Nantes'

Non e' Xavier Dupont de Ligonnès l'uomo arrestato all'aeroporto di Glasgow venerdi' sera con l'accusa di aver ucciso la moglie e 4 figli. Lo riferiscono fonti citate da Le Figaro, dopo i dubbi sull'identita' dell'uomo, che avevano indotto anche gli investigatori ad invitare alla prudenza. Dupont, 58 anni, noto come il mostro di Nantes, e' ancora ricercato. Secondo quanto riferiscono le fonti, il Dna di Dupont non corrisponde a quello dell'uomo fermato dalla polizia scozzese.