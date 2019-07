Francia, tifoso algerino in auto travolge famiglia: muore donna

Tragedia a Montpellier, in Francia, durante i festeggiamenti per la qualificazione dell'Algeria alla semifinale della Coppa d'Africa in Egitto. Un 21enne algerino ha perso il controllo dell'auto e ha falciato una famiglia che stava passeggiando: la madre di 42 anni e' morta e il figlioletto di un anno e' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale. La figlia, di 17 anni, ha riportato invece fratture agli arti inferiori. Il responsabile, che viaggiava ad alta velocita', e' stato arrestato. I festeggiamenti dei quasi due milioni di algerini che vivono in Francia sono stati macchiati da saccheggi e violenze a Parigi, sugli Champs Elysees, e in altre zone. Il bilancio e' di una trentina di fermi e 20 poliziotti feriti in modo non grave.