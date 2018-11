Francia: trovata quinta vittima sotto macerie Marsiglia, un uomo

Il corpo di una quinta vittima, un uomo, e' stato scoperto all'alba tra le macerie dei fatiscenti edifici crollati lunedi' nel centro di Marsiglia. Lo ha reso noto il procuratore Xavier Tarabeux. Martedi' tra le rovine crollate, nel quartiere popolare di Noailles, erano gia' stati trovati i corpi di due uomini e due donne. In tutto, secondo le autorita', potrebbero essere state sepolte sotto le macerie tra le 5 e le 8 persone. Risulta dispersa anche una ragazza 30enne tarantina, Simona Carpignano.

Francia: Macron solidale con Marsiglia, demolito terzo edificio

A Marsiglia e' stato demolito un terzo edificio considerato a rischio, dopo il crollo degli altri due, in seguito al quale continuano le ricerche sotto le macerie. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha espresso "l'affetto e la solidarieta' della nazione". "Marsiglia ha sofferto e soffre ancora, voglio esprimere l'affetto e la solidarieta' di tutta la nazione verso i nostri compatrioti, per questa citta', questi territori, questa regione", ha dichiarato il presidente della Repubblica in un discorso tenuto a Pont-a'-Mousson, nell'est della Francia.