Frascati, troppe parolacce e bestemmie: basta carte al centro anziani

Troppe parolacce e bestemmie, il centro anziani di Frascati sospende le partite di carte

"Troppe parolacce e bestemmie durante le partite a carte". Per questo la direzione del centro sociale diurno di via Giacomo Matteotti a Frascati, in provincia di Roma, ha deciso di mettere in punizione i suoi ospiti anziani sospendendo per un mese i tornei quotidiani di briscola.

"Ripetute sollecitazioni indirizzate ai frequentatori del gioco delle carte, di attenersi ad un comportamento di civile convivenza, non hanno prodotto alcun risultato - si legge nella nota diffusa dal comitato di gestione - la situazione non è più sostenibile pertanto a partire dal primo maggio e per la durata di un mese il gioco di carte è sospeso"