Friuli, a 16 anni prende l'auto della madre e muore

Un minorenne, di 16 anni, e' morto la notte scorsa dopo che ha perso il controllo dell'auto su cui era alla guida e che aveva sottratto alla madre. L'auto si e' capottata. A bordo c'erano sette coetanei, rimasti feriti ma non in modo grave. E' accaduto in Friuli.

L'incidente si e' verificato tra l'una e le 2 lungo la strada provinciale 5 che collega Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli (Udine). Il ragazzino era alla guida della vettura e viaggiava in direzione di San Daniele quando, superato l'abitato della frazione di Rodeano, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto. La vettura e' uscita di strada, e' finita contro un palo dell'illuminazione pubblica e si e' capottata infine in un terreno ai margini della carreggiata. Il minore alla guida, un giovane di 16 anni, di Fagagna (Udine), e' morto all'istante.