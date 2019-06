Friuli Venezia Giulia, rimosso striscione su Regeni dal palazzo della Regione

Regeni: rimosso striscione da palazzo Regione Fvg

Il tradizionale manifesto giallo di Amnesty International con la scritta "Verita' per Giulio Regeni" e' stato rimosso dal palazzo della Regione Fvg, in piazza Unita' d'Italia, dove era stato esposto nel 2016 personalmente dalla allora presidente della Regione, Debora Serracchiani (Pd). Lo striscione e' stato tolto per far spazio agli addobbi per il campionato calcistico europeo Under 21. Nessun commento sulla vicenda da parte della regione.

Regeni: Fratoianni, governo italiano ritiri ambasciatore dal Cairo

"A quasi due anni dal ritorno dell'ambasciatore italiano al Cairo, il regime egiziano continua a prendersi gioco delle autorita' italiane e della richiesta di verita' e giustizia per l'omicidio di Giulio Regeni. Hanno ragione i genitori di Giulio a chiedere il rientro del rappresentante diplomatico del nostro Paese: sbaglio' il governo del Pd a rimandare l'ambasciatore il Ferragosto del 2017 e sbaglia ancora il governo M5S e Lega a dare credito al regime di Al Sisi. Ora il nostro ambasciatore deve tornare a Roma". Lo afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. "Si continuano a privilegiare gli interessi economici - prosegue l'esponente della sinistra - mentre le autorita' del regime egiziano continuano nei depistaggi e nel boicottaggio delle indagini. Finche' alla famiglia Regeni e al popolo italiano non sara' resa giustizia, quel Paese in cui i diritti umani vengono calpestati quotidianamente - conclude Fratoianni - deve essere considerato Paese non sicuro".