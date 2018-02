Frodi alimentari in ristoranti a Roma e Napoli: sequestrati 5 quintali di cibo

Prosegue l’attività preventiva a livello nazionale dei Reparti Carabinieri Tutela Agroalimentare con ispezioni finalizzate al contrasto delle frodi perpetrate nei Ristoranti Etnici dislocati in città a vocazione turistica. I militari hanno controllato 25 ristoranti, gran parte gestiti da stranieri, sequestrando:

a Roma, 430 kg di pesce, molluschi, carne e paste varie privi di etichettatura e della documentazione attestante la provenienza dei prodotti;

a Napoli, 30 kg di prodotti ittici privi di rintracciabilità;

in provincia di Salerno, 50 kg di pesce per carenza di elementi utili per risalire alla provenienza del prodotto.

Nel corso dell’ attività venivano denunciate 6 persone in provincia di Venezia e a Torino per frode in commercio (art.515c.p.), poiché somministravano alimenti congelati per freschi (prodotti ittici, carnei e di gastronomia varia)dichiarandoli falsamente di provenienza italiana. Venivano contestate sanzioni per circa 15.000 euro. La Specialità dell’Arma a salvaguardia della sicurezza degli italiani e del comparto ristorativo.