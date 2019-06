Fs: in calo incidenti a passaggi a livello causati da fretta e distrazione

Ferrovie, diminuiscono gli incidenti ai passaggi a livello: dai 28 del 2017 ai 9 del 2018

Nel 2018 sono diminuiti del 64% il numero di incidenti ai passaggi a livello, rispetto all'anno precedente. Lo comunica Fs, secondo cui l'anno scorso sono stati nove gli incidenti a fronte dei 28 del 2017. Il bilancio complessivo e' di quattro morti e venti feriti. Fra questi, un morto e la totalita' dei feriti, sono relativi allo scontro avvenuto a Caluso (23 maggio 2018) di un tir con un treno. Nel 2017 i decessi, invece, erano stati sei. Fretta e distrazione restano ancora le principali cause di incidenti ai passaggi a livello, nonostante i numeri in calo. Obiettivo del Gruppo Fs Italiane - anche quest'anno al fianco di Ilcad (International Level Crossing Awareness Day), la campagna internazionale di informazione e sensibilizzazione sui passaggi a livello promossa dalla Union Internationale des Chemins de Fer (Uic) - e' quello di azzerare progressivamente il numero di incidenti e morti ai passaggi a livello.

Incidenti ai passaggi a livello: le principali cause sono distrazione, velocità, stanchezza, abuso di alcol e stupefacenti

'Lo stop piu' importante del giorno' e' lo slogan scelto per l'undicesima edizione della giornata-evento in programma oggi ad Amersfoort (Olanda). Gli oltre 40 Paesi partecipanti hanno scelto di affrontare il tema rivolgendosi quest'anno ad autotrasportatori e conducenti di mezzi pesanti. Gli incidenti ai passaggi a livello, raramente imputabili al sistema ferroviario, dipendono principalmente dal mancato rispetto del Codice della strada (art. 147), da fretta, distrazione e comportamenti abitudinari errati. Cause sono anche stanchezza, stress, velocita' elevata, abuso di alcol o sostanze stupefacenti. Automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, spesso indisciplinati o distratti da smartphone e dispositivi elettronici, sottovalutano i rischi connessi all'attraversamento di un passaggio a livello, in corso di chiusura o chiuso, mettendo in pericolo la propria vita, quella degli altri utenti della strada e di quanti viaggiano sui treni.

Il piano di eliminazione dei passaggi a livello: nel 2019 cene saranno 120 in meno

Parallelamente, il piano di eliminazione dei passaggi a livello predisposto da Rete Ferroviaria Italiana prosegue senza sosta. Rfi prevede di eliminare nel 2019 ulteriori 120 passaggi a livello, di cui 85 in consegna a privati, e di realizzare opere per circa 60 milioni di euro. Nel 2018 sono stati 101 gli incroci fra strada e ferrovia eliminati, di cui 87 in consegna a privati. Una media di oltre una soppressione ogni quattro giorni, con un investimento economico di circa 72 milioni di euro. Oggi la rete ferroviaria nazionale - oltre 16.700 km di linee - e' intersecata da 4.427 passaggi a livello, di cui 653 in consegna a utenti privati. A inizio anni '90 i passaggi a livello attivi sul territorio nazionale erano oltre 12 mila. Negli ultimi venti anni sono stati quindi eliminati circa 8 mila attraversamenti fra strada e ferrovia con un investimento economico da parte di Rete Ferroviaria Italiana di circa 1,5 miliardi di euro. Gli interventi sono finanziati dallo Stato con appositi fondi e concordati con Regioni, Province e Comuni e Enti che gestiscono servizi, quali ad esempio Anas. Tutte le nuove linee ferroviarie sono realizzate senza passaggi a livello.

Il piano di eliminazione dei passaggi a livello e' soltanto una delle azioni avviate dal Gruppo Fs italiane - in linea con il Piano industriale 2019-2023 - per migliorare la sicurezza della circolazione ferroviaria e stradale. Nel piano di interventi rientrano infatti anche le attivita' di manutenzione e di upgrade tecnologico degli strumenti di controllo che regolano i sistemi di attraversamento a raso. Quasi la totalita', circa il 95%, degli attuali 3.774 passaggi a livello gestiti direttamente da Rfi sono attrezzati con avanzati sistemi tecnologici che li rende sempre piu' affidabili e sicuri, tra cui il sistema Protezione automatica integrativa - passaggi a livello (Pai-pl). Il Pai-pl rileva la presenza di ingombri sui binari in prossimita' delle barriere, preesistenti o in seguito alla chiusura del passaggio a livello, e consente di arrestare la circolazione ferroviaria fino alla risoluzione dell'anormalita'. L'automazione di ulteriori passaggi a livello e' prevista nell'ambito dei programmi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico di ciascuna regione. Autotrasportatori e conducenti di mezzi pesanti spesso sottovalutano i rischi anche per inadeguata formazione o carenza di informazioni su potenziali pericoli e conseguenze di un eventuale impatto con un treno. La Uic quest'anno ha pertanto deciso di rivolgersi agli autisti professionisti invitandoli a prestare massima attenzione all'attraversamento dei passaggi a livello. Scopo della campagna Ilcad e' quello di informare e sensibilizzare tutte le persone (pedoni, ciclisti, motociclisti, automobilisti, autotrasportatori) sui comportamenti sicuri da adottare in prossimita' delle intersezioni con le linee ferroviarie: attraversare solo quando le barriere sono completamente alzate; fermarsi quando le sbarre sono in chiusura; attendere la riapertura delle barriere; non scavalcare ne' passare sotto le sbarre quando sono chiuse; non sollevare le barriere quando sono abbassate; rispettare la segnaletica e i semafori stradali che proteggono i passaggi a livello; osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada (art. 147) tra cui, per esempio, l'obbligo di sgombrare il passaggio anche abbattendo una barriera quando necessario.