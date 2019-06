Funerali, 3 mln di italiani si indebitano per l'ultimo saluto ai propri cari

Affrontare un lutto richiede un impegno importante, non solo in termini emotivi ma anche economici. Secondo un’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research, sono stati 3,2 milioni gli italiani che per sostenere i costi di una cerimonia funebre hanno fatto ricorso ad un prestito. Fra chi ha risposto all’indagine - realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale - la spesa media per i costi del funerale di cui sono stati economicamente responsabili è stata pari a poco più di 3.180 euro, valore che cambia sensibilmente lungo lo Stivale e che raggiunge i 3.422 euro nel Nord Ovest.

Indipendentemente dal fatto che si sia chiesto o meno un finanziamento, tra chi ha sostenuto le spese del funerale quasi 1 rispondente su 5 (19,4%) ha comunque scelto di dilazionare il pagamento; il 13,1% è riuscito a saldare il conto in un anno mentre per il 6% sono stati necessari dai 2 ai 5 anni.