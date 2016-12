Funivia bloccata a Cervinia, 130 le persone a bordo



Sono circa 130 le persone bloccate sulla telecabina Plan Maison - Cime bianche laghi, nel comprensorio sciistico di Cervinia (Aosta). Lo ha appreso l'ANSA. L'impianto si e' fermato a causa del vento forte. Ogni cabina ha 12 posti. L'impianto unisce Plan Maison, a quota 2.550 metri, a Cime Bianche Laghi (2.800 metri), da cui parte la Funivia per Plateau Rosa. Una situazione di tensione proprio mentre cala la sera e le temperatura scendono.



Funivia bloccata a Cervinia, si valuta l'evacuazione



La telecabina Plan Maison - Cime bianche laghi, nel comprensorio sciistico di Cervinia (Aosta), e' bloccata a causa del vento forte. E' in corso di valutazione da parte del Soccorso alpino valdostano un intervento di evacuazione delle persone che si trovano a bordo.



Funivia bloccata a Cervinia, "ATTIVATE LE PROCEDURE DI EMERGENZA"

"Abbiamo attivato tutte le procedure d'emergenza nessuno è in pericolo" precisa un comunicato della società che gestisce gli impianti Plan Maison è una località del comune di Valtournanche, a quota di 2.561 e fa parte del comprensorio sciistico Matterhorn ski paradise.Da Plan Maison si può partire per salire sul Cervino lungo la via normale italiana.