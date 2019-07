Vittime della strada in aumento: +7%. Gabrielli: "Sanzioni siano più severe"

Sicurezza stradale: Gabrielli, sì sanzioni severe per uso cellulari

"Auspichiamo sanzioni molto severe per l'uso dei cellulari alla guida, ma auspichiamo anche che le sanzioni siano immediate, magari prevedendo che per sei/sette giorni non si guidi la macchina". Lo ha detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, a margine della presentazione del Piano esodo estivo 2019 al Viminale. "Io credo - ha aggiunto Gabrielli - che l'efficacia e soprattutto l'immediatezza della sanzione potrebbero aiutare un popolo che non sempre ha un rapporto ordinario con il rispetto delle regole".

Giovanni Busacca, direttore del Servizio Polizia stradale e presidente di Viabilità Italia, ha aggiunto: "Uno dei quattro killer sulle strade è la disattenzione ed è molto pericoloso e diffuso. Si sta modificando l'articolo 173 del Codice della strada (che vieta l'uso di apparecchi radiotelefonici alla guida, ndr). Da più parti è stata chiesta la sospensione immediata della patente e su questo occorre l'attenzione di tutti".

Non solo. Nel 2019 - dopo un anno di calo - le vittime della strada tornano a crescere. Giovanni Busacca ha spiegato che "se nel 2017 era stato registrato un +2,9% di morti sulle strade, con 3.378 decessi, nel 2018 il dato è stato in calo, con un -2%, ovvero 3.310 vittime. Un dato che comunque non ci fa essere contenti perchè vuole dire che ci sono nove morti al giorno sulle strade", ha spiegato Busacca. "L'allarme, però, è per l'anno in corso - ha concluso - visti i dati dei primi mesi: il 2019 potrebbe far segnare un tragico +7% di morti sulle strade".