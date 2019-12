Gaia, Camilla e il gioco del semaforo.'Attraversano con il rosso per sfidarsi'

Il gioco del semaforo, spunta l'ipotesi di un gioco in voga tra adolescenti. 'Attraversano con il rosso per sfidarsi', molti testimoniano di questa nuova moda tra giovani, che poi postano delle storie su Instagram.

All'indomani dei funerali di Gaia e Camilla, le due 16enni travolte e uccise sul corso Francia a Roma, spunta un gioco della morte in voga tra i ragazzi che frequentano la zona di Ponte Milvio. Secondo un imprenditore, intervistato da Il Messaggero, i giovani attraversano col rosso le strade tra le auto che sfrecciano. Una bravata che viene filmata e poi rilanciata sui social. E parla anche l'amico di Pietro Genovese che era con lui sulla vettura: "Non andavamo forte ma era impossibile evitare le ragazze".

Il giochino del semaforo rosso"Lo chiamano il giochino del semaforo rosso e quando mia figlia e la sua amichetta me lo hanno spiegato dopo la morte di Camilla e Gaia, mi sono venuti i brividi. Si tratta di attraversare le due carreggiate di Corso Francia veloci mentre per i pedoni è rosso e per le auto che sfrecciano è verde, sfidando la sorte. Un gioco folle del sabato sera e non solo, in voga tra i giovanissimi di Ponte Milvio. Lo fanno per farsi grandi riprendendosi anche con gli smartphone, creando storie sui social che poi si cancellano nel giro delle 24 ore". Lo dice M. L., 43 anni, un piccolo imprenditore del Labaro intervistato dal quotidiano Il Messaggero.