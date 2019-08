Gallipoli, sbarcati 62 pachistani: fermati dalla Gdf gli scafisti in fuga

Un gruppo di 62 migranti, tutti di nazionalità pachistana, è stato rintracciato nella notte dalla Guardia di finanza sull'isola di Sant'Andrea, a circa un miglio e mezzo al largo di Gallipoli (Le). I migranti sono stati trasportati dalla Guardia costiera nel porto di Gallipoli è assistiti dai soccorritori della Croce Rossa Italiana. Nel frattempo, le motovedette della Guardia di finanza hanno intercettato, al largo di Santa Maria di Leuca, la barca a vela sulla quale i migranti pachistani avevano viaggiato fino a Gallipoli.

A bordo dell'imbarcazione vi erano due scafisti sui quali sono in corso accertamenti da parte del gruppo interforze anti immigrazione costituito presso la Procura della Procura di Lecce. I due potrebbero essere arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I migranti, trovati dai medici in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti nel centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto. Solo due dei nove minorenni non accompagnati hanno avuto bisogno di cure mediche e sono stati trasportati in ospedale.