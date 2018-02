Gambero mutante: si clona da solo e potrebbe invadere la Terra

Ecco l’animale che fa paura agli scienziati: si tratterebbe di un gambero marmorizzato a 10 zampe in grado di autoriprodursi mediante un processo di clonazione ( term. scientifico: partenogenesi ). Secondo gli scienziati però, tale risultato non sarebbe frutto dell’evoluzione, ma di una svista avvenuta intorno agli anni novanta in un acquario in Germania.

Nonostante potrebbe sembrare una rivoluzione scientifica, il riprodursi in modo non controllato di questa specie allarma gli specialisti nel settore. Questo gambero, ribattezzato Procambarus Virginalis, viene considerato particolarmente aggressivo e pericoloso, in quanto potrebbe seriamente minacciare gli equilibri degli ecosistemi di acqua dolce, invadendo la Terra.

Tuttavia, data proprio la sua natura, questa specie è stata presa a modello per studiare i meccanismi genetici alla base del cancro. Unico aspetto positivo di questo errore umano.

In ogni caso gli scienziati sono davvero troppo intimoriti dai rischi causati da questo crostaceo per lasciarlo vivere indisturbato; a tal proposito stanno mettendo a punto un’arma biologica in grado di contrastare l’avanzamento dell’animale.