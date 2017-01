Garlasco, 60 impronte e tracce sul portasapone mai analizzate a casa di Chiara

GIALLO GARLASCO, NUOVE IMPRONTE MAI ANALIZZATE IN CASA DI CHIARA

In attesa che il Tribunale di Brescia decida se revisionare o meno il processo relativo all’omicidio di Chiara Poggi, per il quale è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere il fidanzato della vittima, Alberto Stasi, emergono importanti indiscrezioni sul caso. A rivelarle è il settimanale Giallo, secondo cui nella scena del crimine, la villetta di via Pascoli a Garlasco, all’epoca delle indagini (era l’agosto del 2007) “i Ris avrebbero trovato 60 impronte mai attribuite e una “traccia mista” anche nel portasapone”.

TRACCE MAI ANALIZZATE NELLA CASA DI GARLASCO

Nella speranza di saperne di più nei prossimi giorni, viene tuttavia da chiedersi a chi appartengano quelle impronte, in particolare quella rinvenuta sul portasapone in bagno, dove il killer di Chiara Poggi si sarebbe lavato le mani subito dopo l’omicidio. Alla luce di queste indiscrezioni, dunque, non solo i 36 capelli (mai attribuiti con certezza) rinvenuti in casa e nella mano della vittima, ma anche altre tracce repertate sul luogo del delitto sarebbero rimaste ignote in anni di indagini. A chi appartengono?