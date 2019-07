Garlasco, butta la compagna dal balcone e aggredisce i Carabinieri: arrestato

GARLASCO (PAVIA), 4 LUGLIO - Tragedia sfiorata a Garlasco, dove all’alba di oggi un uomo di 51 anni ha spinto la compagna, 58 anni, dal balcone della loro abitazione in via Santa Lucia. Sul posto erano già presenti i Carabinieri, che sono riusciti ad afferrare la donna evitando conseguenze drammatiche. L’autore del folle gesto è stato arrestato.

Prima un’accesa discussione con la convivente, poi il cinquantunenne si è chiuso in casa rifiutandosi di aprire la porta agli uomini dell’Arma che, per quattro lunghe ore, hanno cercato di negoziare con lui nel tentativo di convincerlo a calmarsi. Alla fine, l’uomo ha afferrato la compagna e l’ha spinta oltre la ringhiera del balcone. Fortunatamente l’abitazione si trova al primo piano di uno stabile e, la tempestiva reazione dei militari, appostati sotto casa dell’offender, ha fatto in modo che il colpo fosse attutito.

Durante quel frangente l’aggressore si è buttato giù da una finestra sul retro e ha provato a fuggire, ma si è fratturato entrambe le gambe. Nonostante fosse ferito, nascosto dietro ad un cespuglio, l’uomo ha preso a bastonate i Carabinieri e ha tirato loro delle pietre. Tre di loro sarebbero rimasti contusi.

Finalmente bloccato, per il cinquantunenne sono scattate le manette ed è stato accompagnato presso il Policlinico di Pavia, dove è tuttora degente e piantonato dagli uomini dell’Arma.

Secondo quanto si è appreso, l’uomo sarebbe già noto alle forze dell’ordine a causa di precedenti penali per violenze domestiche.