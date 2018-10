Garofoli e quei soldi a Croce Rossa: spunta il maxi-sconto per la casa

Il capo di gabinetto del Mef Garofoli, che i Cinque Stelle accusano di essere l'autore della norma pro Croce Rossa introdotta di soppiatto nel dl fiscale e poi cassata da Conte, pochi mesi prima ha fatto un affare: ha aperto un lussuoso b&b nel cuore di Molfetta proprio grazie alla Croce Rossa, ottenendo dai suoi vertici, a buon prezzo, un immobile che per nove anni aveva inutilmente preteso a suon di carte bollate, come scrive oggi il Fatto Quotidiano.

Roberto Garofoli è balzato di recente agli onori delle cronache perchè Conte ha scoperto che una "manina" ha inserito nel dl fiscale un articolo che assegna 84 milioni alla Croce Rossa, ormai privatizzata. Garofoli difende la norma quando Conte chiede spiegazioni. I grillini lo attaccano, il ministro Tria lo difende. Ma ora spunta la questione della casa, svelata in esclusiva dal Fatto Quotidiano: i vertici di Croce Rossa avrebbero "dato una mano" a Garofoli quando nel dicembre 2017 il commissario liquidatore Patrizia Ravaioli ha messo fine a un lungo contenzioso tra l'ente e Garofoli per quanto riguarda un immobile a Molfetta, città d'origine di Garofoli. Il 2009 è infatti l'anno in cui Garofoli fa causa alla Cri: ha comprato i 5/6 di una casa, il cui restante sesto è di Croce Rossa, che lo ha ricevuto nel 1976 da un benefattore che voleva destinarlo alla cura dei bambini down. Un anno fa, nel dicembre 2017, l'ha pagato 28mila euro (50mila in meno della perizia, che ne aveva attestato il valore tra 78mila e 85.750 euro). Su mandato dell'ad Ravaioli il servizio contenzioso accetta la proposta di garofoli disponendo la revoca della lite e la vendita del bene.

Sono le date a rendere spinosa la questione: nel dicembre 2017 il ministero dell'economia cassava gli emendamenti al decreto fiscale presentati da diversi partiti volti a impedire la privatizzazione della Croce Rossa e la messa in liquidazione del suo patrimonio di 1.506 immobili "non più utili a fini istituzionali". Il 18 dicembre 2017 viene firmata la vendita della casa di Molfetta. Il 28 dicembre, col parere positivo del ministero, il commissario liquidatore Ravaioli ottiene la proroga dell'incarico e dopo pochi mesi arriva dal Mef la "manina" che rifinanzia per tre anni la struttura. Ravaioli, contattata dal Fatto Quotidiano, invia una nota: "Tutto secondo le norme". Il fatto ha chiesto di parlare anche con garofoli, ma invano.