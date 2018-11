Garofoli, il dipendente in nero svela come funziona il "gioiellino" Neldiritto

"PAGATO IN NERO DALL'AZIENDA DEI GAROFOLI". LA TESTIMONIANZA DI UN DIPENDENTE

"L'azienda dei Garofoli mi pagava in nero per fare i corsi di diritto". A raccontarlo a Il Fatto Quotidiano è un ex dipendente della Neldiritto, la società di famiglia di Roberto Garofoli, capogabinetto del Mef finito nell'occhio del ciclone. Si tratta di un'azienda editoriale che produce libri e lezioni per aspiranti avvocati e magistrati. La proprietaria è la moglie di Garofoli mentre l'amministratore della società è suo suocero. Ma in realtà, racconta il dipendente a Il Fatto, sarebbe tutto in mano allo stesso Garofoli.

Una società in grado di aumentare i propri ricavi del 300 per cento tra il 2009 e il 2017 ma che, secondo il racconto dell'uomo intervistato da Il Fatto, pagherebbe in nero. Il dipendente racconta di aver ricevuto i soldi dello stipendio in un bar di Molfetta, la cittadina pugliese dove la Neldiritto ha sede. "Lavoravo otto ore con impegno, ma la moglie di Garofoli pretendeva di più", racconta l'uomo a Il Fatto. "Diceva che dovevo lavorare oltre l'orario per raggiungere gli obiettivi e che, magari dopo il primo mese, sarebbe arrivato un contratto. Anche chi c'era prima di me ha avuto trattamento analogo: per il primo mese ti tengono, ma se non sei disponibile a farti schiavizzare ti liquidano così". Una testimonianza, quella riportata da Il Fatto, che rischia di scatenare nuove polemiche sul giurista del Mef, del quale il M5s chiede a gran voce le dimissioni.