Gatto salva famiglia da incendio col suo miagolio

Salvi dall’incendio in casa grazie al miagolio del loro gatto

Salvati dal gatto. È quanto è accaduto ad una famiglia residente a San Rocco di Boretto nel Reggiano che avvisati dal gatto sono riusciti a mettersi in salvo dall’incendio sviluppatosi in casa.

L’incendio si è sviluppato verso le 5 del mattino, e, per una strana coincidenza con il rogo del palazzo di Londra, anche qui la causa pare essere riconducibile ad un’avaria del frigorifero. Ma in questo caso la storia ha un lieto fine e lo si deve a Cetto, il gatto di casa che iniziando a miagolare ha svegliato i suoi padroni che hanno avuto il tempo di mettersi in salvo.

L’incendio ha distrutto gli arredi di alcune stanze del piano superiore della villetta di via Manfredi 68 che è stata poi dichiarata inagibile.

Incendio, gatto miagola e salva famiglia

Così Miller Zanichelli, il padrone di casa nonché proprietario del gatto, ha dichiarato in una videointervista a Reggionline:

“Ero a letto, il gatto ha iniziato a fare rumore e mi ha svegliato. Se non ci fosse stato lui, sarebbe scoppiato il gas della cucina” e prosegue “Sembrava un pazzo. Correva come un matto in corridoio. Sono uscito dalla camera e ho visto il fumo”.