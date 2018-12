Gatwick riapre ma con un numero limitato di voli

L'aeroporto di Gatwick, a Londra, rimasto chiuso per oltre una giornata per la presenza di droni nella zona di atterraggio, e' stato riaperto e la pista di atterraggio e decollo e' attualmente disponibile. Alcuni voli sono in partenza e in arrivo, ma rimane ancora l'allerta tanto che l'aeroporto consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di partire, anche perche' sono prevedibili numerosi ritardi e cancellazioni. Si prevedono circa 700 decolli, ma tutto comunque dipende dall'eventuale riapparizione dei droni. E ancora rimane un mistero chi fosse l'operatore da remoto dell'apparecchio.

"La pista Gatwick e' attualmente utilizzabile ed e' previsto il decollo e l'atterraggio di un numero limitato di voli", hanno fatto sapere le autorita' aeroportuali. L'aeroporto e' stato chiuso mercoledi' sera, intorno alle 22:00, dopo che erano stati avvistati due droni sopra la pista di atterraggio. Lo scalo ha riaperto brevemente durante la notte ma poi giovedi' e' rimasto chiuso per l'intera giornata, mentre i droni continuavano a riapparire, in una sorta di gioco di gatto e topo. Piu' di 120mila le persone sono rimaste intrappolate nella bizzarra situazione mentre i droni venivano avvistati una cinquantina di volte. Ad aiutare la polizia, che ha comunque parlato di "atto deliberato" per seminare il caos, e' stata chiamato addirittura l'esercito; e la polizia ha anche valutato di abbattere il o i droni.

Ora droni non se ne vedono piu' da ieri sera. Ma e' ancora buio pesto su chi fosse l'operatore remoto che gestiva l'apparecchio (o gli apparecchi). Secondo il Telegraph si e' trattato di "guerriglieri ecologisti". Chiunque sia rischia fino a cinque anni di carcere: la legge che regola l'uso dei droni e' stata rafforzata proprio quest'anno nel Regno Unito e ne ha vietato l'uso entro un chilometro da un aeroporto e ad altitudini superiori ai 122 metri. Quanto ai malcapitati, al danno si aggiunge la beffa: l'Autorita' per l'aviazione civile ha informato che le compagnie aeree non sono obbligate a pagare una compensazione a coloro che sono stati colpiti da ritardi e annullamenti perche' si tratta di "una circostanza straordinaria".