Gay pride, parla Forza Nuova: "Manifestazione oscena e degradante"

"GAY PRIDE? LA SOLITA PAGLIACCIATA CHE NON MERITA ALCUNA ATTENZIONE"

Poche righe diramate dalla segreteria provinciale di Forza Nuova Vicenza circa l'imminente carnevalata in programma a Vicenza nel prossimo Week end: "Il concetto basilare", si legge nella nota diramata, "è che non abbiamo assolutamente nulla contro gli omosessuali e riteniamo sacro che ognuno sia libero di amare chi vuole, di vivere in intimità il proprio rapporto." "Possiamo disquisire se questo piace o non piace ma non siamo nessuno per dire alle persone chi devono amare e cosa devono fare all'interno delle mura domestiche".

Poi l'affondo al gay pride: "quello che è osceno e dà molto, molto fastidio è la carnevalata di puro degrado e immensa volgarità a base di feticismo e transessualismo che vengono portate in piazza durante i vari Pride in giro per il mondo. Un discorso è manifestare per un proprio diritto (che poi i diritti sono ben diversi dai capricci), un discorso è trasformare il tutto nella fiera dello squallore e della morte del pudore nella maniera più assoluta. Ed è questo il motivo per cui sono proprio moltissimi omossessuali in primis ad essere contrari a queste manifestazioni ridicole promosse da lobby, pronte a lucrare anche sulle giovani generazioni .

Forza Nuova sabato non sarà in piazza a contro manifestare, ma presenzierà con i propri militanti al convegno organizzato in contrapposizione al gay pride di Vicenza, riconoscendo al Mis, organizzatore dell'evento un modo diverso di opporsi alle pagliacciate di piazza. Una cosa è certa, colore che manifesteranno per le vie della nostra amata Vicenza non sono paladini di niente e di nessuno, sono solo dei ridicoli clown che hanno superato abbondantemente i limiti della decenza in tutto e per tutto.