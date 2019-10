Cronache

Mercoledì, 23 ottobre 2019 - 10:51:00 Trovati 39 immigrati morti in un camion. Choc a est di Londra, uomo arrestato Sono stati trovati 39 cadaveri in un camion in Gran Bretagna

La scoperta, ha riferito la Bbc, e' stata fatta nell'Essex. L'autista e' stato arrestato. Secondo quanto riferisce il Sun, il camion proveniva dalla Bulgaria ed e' entrato a Holyhead, citta' portuale nel Galles, sabato scorso. Si tratterebbe, dunque, di un carico di migranti: tra loro vi e' un adolescente.