Gb: cinesi i 39 cadaveri nel camion. Si indaga per traffico di esseri umani

Gb: cinesi i 39 migranti trovati morti nel camion

Sono tutti di nazionalità cinese i 39 migranti trovati morti nel tir nell'Essex, a est di Londra. Lo riporta Sky News che cita fonti proprie.

Gb: cadaveri in camion, perquisite due proprietà in Nord Irlanda

La polizia britannica ha perquisito due proprietà nell'Irlanda del Nord, a seguito della scoperta nell'Est dell'Inghilterra di un tir con 39 corpi di migranti morti a bordo. La procura federale belga ha confermato che il container del camion era "passato da Zeebruges martedì 22 ottobre". Mercoledì, la polizia britannica è stata avvisata poco prima dell'01.40 (ora locale, 2.40 in Italia) dai servizi di emergenza, che hanno scoperto i cadaveri in una zona industriale di Grays, nell'Essex, a circa trenta chilometri da Londra. Al volante c'era un 25enne dell'Irlanda del Nord, arrestato con l'accusa di omicidio. Secondo i media britannici, si tratta di Mo Robinson, residente nella città irlandese settentrionale di Portadown, situata nella contea di Armagh. È in questa contea che hanno avuto luogo le perquisizioni nella notte.

Fonti delle forze dell’ordine indicano che le autorità sospettano la mano del crimine organizzato, che opera da tempo nel campo del traffico di esseri umani per fare entrare nel Regno Unito immigrati clandestini e schiave del sesso.