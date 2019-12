Gb, Giuffre: “Obbligata a fare sesso con lui”. Nuove accuse al principe Andrea

Giuffre-Principe Andrea: nuove accuse al figlio della Regina Elisabetta

Virginia Giuffre ha ribadito le sue accuse contro il principe Andrea, sottolineando di essere stata costretta a fare sesso tre volte con il reale britannico, due delle quali quando aveva 17 anni, mentre era tenuta in stato di "schiavitù sessuale" dal miliardario americano Jeffrey Epstein. "Lui sa cosa è successo, io so cosa è successo. E solo uno di noi due dice la verità", ha affermato Giuffre in un'intervista alla 'Bbc', replicando alle dichiarazioni del principe Andrea, che lo scorso novembre, in un'intervista rilasciata alla stessa emittente britannica, ha sostenuto di non ricordare "di aver mai incontrato questa signora", in riferimento alla sua accusatrice, che all'epoca dei fatti contestati al reale britannico, tra il 2001 ed il 2002, si chiamava Virginia Roberts. "Avevo una relazione sessuale forzata con il figlio più giovane della regina Elisabetta II" continua la Giuffre. La Bbc ha spiegato che l'intervista a Giuffre è stata rilasciata prima di quella con il terzogenito della regina Elisabetta. Il reale britannico era amico di Epstein. Il miliardario era stato accusato dalle autorità statunitensi di aver costretto alla prostituzione decine di ragazze minorenni prima di morire suicida nel penitenziario di Manhattan lo scorso 10 agosto.