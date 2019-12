Gb, miliardario russo investito da un'auto. Morte sospetta

Un miliardario russo e' stato ucciso a fine novembre nel Surrey in Inghilterra, investito da un'auto mentre portava a spasso il suo cane, un labrador nero. E adesso c'e' chi parla di morte sospetta. Pavel Borovkov, suo amico di lunga data, avanza dubbi sulla dinamica dell'accaduto: "A Londra la gente guida con molta attenzione. Non escludo che sia stato deliberatamente investito", ha detto al sito web russo Life, rilanciato dalla Cnn. Dmitry Obretetskiy, 49 anni, e' morto il 30 novembre, cinque giorni dopo l'incidente avuto a Oxshott Heath, un villaggio alle porte di Londra. Camminava nella campagna lungo il ciglio della strada e tornava verso casa, una splendida residenza di eta' georgiana, quando alle 04:45 e' stato investito. Il cane e' morto sul colpo, lui e' stato trasportato in coma in ospedale. La polizia del Surrey ha raccontato che nell'incidente sono rimaste coinvolte tre auto: non e' chiaro se sia stata la prima a investirlo, le altre due si sono scontrate l'una di fronte all'altra. L'uomo, descritto dalla famiglia, come tranquillo e riservato, era il proprietario di Magnat Trade Enterprise, distributore ufficiale di Mars, Nestle' e Procter&Gamble in Russia. Trapiantato da anni a Londra insieme alla famiglia, e' l'ultimo di una serie di facoltosi russi che trovano la morte in Gran Bretagna.