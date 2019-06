Gela, esplode bombola gas al mercato rionale. Quattordici feriti, cinque gravi

Sale a 14 il numero dei feriti, cinque dei quali versano in gravi condizioni, nell’esplosione di una bombola a gas verificatasi a Gela al mercato rionale di Madonna del Rosario. Tre sono stati già trasferiti al centro grandi ustioni del Cannizzaro di Catania e al Civico di Palermo. Fra loro anche una donna all’ottavo mese di gravidanza. Altri due, anche loro gravi, un ragazzo di 16 anni che lavorava nel furgone interessato dall’esplosione e una persona di 64 anni sono al pronto soccorso del "Vittorio Emanuele" di Gela in attesa di trasferimento. Ci sono 9 ulteriori pazienti con ustioni minori. All’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela è scattata una vera e propria emergenza. Medici e infermieri, pur essendo fuori servizio, si sono presentati in ospedale per aiutare gli altri colleghi. A Gela sono confluite le ambulanze che operano nei paesi dell’area sud della provincia, Mazzarino, Butera, Niscemi e Riesi. Presenti anche due elisoccorsi del 118 che hanno trasferito i feriti nei vari ospedali. La Procura di Gela ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della sfiorata tragedia ed eventuali responsabilità.

L’esplosione si è verificata intorno a mezzogiorno nel mercato rionale di via Madonna del Rosario, alla periferia della città. Ad esplodere una bombola a gas appartenente ad un furgone che vende polli allo spiedo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e soccorritori del 118.