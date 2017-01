Gelicidio allarme: morti e pericoli. Altro che neve, paura GELICIDIO



Gelicidio in Pianura Padana, a Milano e in gran parte del Nord Italia. Con le sue forti inversioni termiche invernali, il fenomeno colpisce in queste ore Piemonte, Lombardia, Emilia.



GELICIDIO COS'E'



Gelicidio è il fenomeno della pioggia congelantesi. La pioggia che giaccia il suolo



GELICIDIO, COME SI FORMA



La precipitazione ad alta quota, parte in forma nevosa. Il fiocco, cadendo, attraversa strati di aria via più caldi e quando perde quota trovandosi a una temperatura che supera gli 0° inizia la sua fusione in goccia di pioggia. Poi si avvicina al suolo e il fiocco già trasformatosi in goccia pioggia torna a cadere in ambiente sotto zero, a causa delle forti inversioni termiche prossime al suolo che d'inverno possono essere molto pronunciate sulle vaste pianure ma anche sulle conche dei fondovalle. La goccia non torna fiocco di neve, ma resta tale fino a posarsi sul suolo, anch'esso con temperatura sotto zero. A quel punto su strade, tetti, alberi e si crea uno strato di ghiaccio più o meno consistente chiamato vetrone. Un fenomeno che mette a rischio la circolazione stradale a causa della scarsissima aderenza di qualunque tipo di pneumatico. Rischi anche per i pedoni.



Gelicidio a Milano, strade e marciapiedi ghiacciati



Milano e la provincia fanno i conti con lastre di ghiaccio sulle strade e marciapiedi a causa del fenomeno che i meteorologi chiamano “gelicidio”, la trasformazione della pioggia in ghiaccio al momento della caduta al suolo. Disagi e cadute segnalate praticamente in tutta la città e in tanti comuni della provincia. Già giovedì sera, quando sono iniziate le precipitazioni e la temperatura è arrivata attorno a 0, l'autostrada A8 Milano-Varese era stata parzialmente chiusa proprio per le gelate eccezionali, che avevano causato non pochi incidenti.