Gendarme del Papa massacra la moglie giornalsta di Tv2000

Choc in Vaticano. Un gendarme pontificio, selezionato dalla Santa Sede per doti morali e capacità di controllo sulle situazioni impegnative, è indagato dalla Procura di Roma per violenze fisiche, psicologhe e morali sulla moglie, una giornalista che lavora nella redazione della emittente dei vescovi, Tv2000. Il fascicolo in mano ai magistrati romani - scrive ilmessaggero.it - è eloquente e descrive l'inferno che per anni ha costretto la ragazza a subire in silenzio, cercando di nascondere i lividi sul corpo, simulando all'esterno una felicità coniugale che non esisteva da tempo.

La rabbia del marito si sarebbe manifestata dopo il matrimonio avvenuto nel 2015. Dalle carte si parla di una condotta fuori dalla norma. Aggressioni «per futili motivi». Capitava che il gendarme la «strattonasse, spintonasse colpendola con schiaffi, pugni cagionandole lesioni», minacciandola anche di morte. Oppure offendendola. «Sei una donna di m....» In preda alla furia, durante le liti, capitava che il gendarme distruggesse tutto quello che gli capitava a tiro. Una volta arrivò a minacciare la moglie con un martello. Ti fracasso il cranio. «Le porte degli armadi spaccate, così come il mobilio, oggetti vari distrutti». Un'altra volta le ha sbattuto la testa contro la libreria fino a provocarle diverse lesioni. Vengono poi citati gli episodi particolarmente gravi, fino a che la ragazza non ha deciso di parlare, di andare a presentare una denuncia. L'ultima lite furibonda è stata a marzo.

In un referto citato negli atti si descrive il «trauma cranico con ematoma regione frontale, frattura spina nasale, frattura costale destro arco lat. XI, frattura scomposta falange primo dito piede destro». Fratture che i medici hanno giudicato guaribili in 15 giorni. Ma il trauma peggiore, in questi casi, è quello che poi le vittime si portano dentro. Una paura che si sedimenta e diviene carsica, pronta a riaffiorare e a danneggiare i rapporti, la quotidianità, l'autostima, l'equilibrio personale. I magistrati inquirenti avrebbero voluto arrestare il gendarme ma il gip si è opposto. La guardia vaticana, solitamente impegnata a controllare turisti e pellegrini e chissà forse anche l'ingresso di Santa Marta, dove risiede il Papa, dovrà ora rispondere di lesioni, maltrattamenti e violenze continuate. Una brutta storia.