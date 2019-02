Genitori Renzi, gip: "Unico programma criminoso, rischio reiterazione reati"

Genitori Renzi, gip Firenze: "Rischio reiterazione reati"

Gli arresti per Tiziano Renzi, 67 anni, Laura Bovoli, 68 anni, e Mariano Massone, 47 anni, si sono resi necessari perche' "sussiste il concreto e attuale pericolo che gli indagati commettano reati della stessa specie di quelli per cui si procede (tributari e fallimentari)". Secondo il gip del Tribunale di Firenze, Angela Fantechi, il rischio di reiterazione dei reati da parte degli arrestati "emerge dalla circostanza che i fatti per cui si procede non sono occasionali e si inseriscono in un unico programma criminoso in corso da molto tempo, realizzato in modo professionale".

"Fatti non occasionali, unico programma criminoso"

L'esigenza cautelare nei confronti di Tiziano Renzi e della moglie Laura Bovoli, sempre secondo il gip, "emerge dalla circostanza che i fatti per cui si procede non sono occasionali e si inseriscono in un unico programma criminoso in corso da molto tempo, realizzato in modo professionale con il coinvolgimento di numerosi soggetti nei cui confronti non e' stata avanzata richieste cautelare pervicacemente portato avanti anche dopo l'inizio delle indagini".

"Gravità dei reati giustifica misura cautelare"

"Nei confronti degli indagati non e', allo stato, ipotizzabile la concessione della sospensione condizionale della pena attesa la gravita' concreta dei reati per cui si procede e la loro esecuzione in un contesto temporale rilevante". Lo scrive il gip di Firenze Angela Fantechi nell'ordinanza di custodia cautelare con cui ha disposto i domiciliari per i genitori dell'ex premier, Tiziano Renzi e Laura Bovoli. Circa le indagini sulle societa' finite nel mirino della magistratura fiorentina, il gip osserva come "il modus operandi adottato da Tiziano Renzi e Laura Bovoli affinche' 'Eventi6' potesse avere a disposizione manodopera senza essere gravata di oneri previdenziali ed erariali, e' consistito nel costituire e nell'avvalersi delle cooperative 'Delivery Service', 'Europe Service' e 'Marmodiv' poi destinandole - continua sempre il gip Fantechi - all'abbandono non appena essere raggiungevano uno stato di difficolta' economica, piu' che prevedibile in considerazione che sulle stesse gravava l'onere previdenziale, e con riferimento a 'Marmodiv' anche l'onere fiscale derivante dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire evasione di imposta a 'Eventi6'".

"Condotte per massimizzare profitto"

"Con riferimento alla posizione di Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono poi in evidenza condotte volontarie realizzate non per fronteggiare una contingente crisi di impresa, quanto piuttosto di condotte imprenditoriali finalizzate a massimizzare il proprio profitto personale con ricorso a strategie di impresa che non potevano non contemplare il fallimento delle cooperative". E' quanto scrive il gip di Firenze Angela Fantechi nell'ordinanza di custodia cautelare con cui ha disposto gli arresti domiciliari per i genitori dell'ex premier Matteo Renzi.