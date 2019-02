Genitori Renzi, i pm di Genova chiedono gli atti a Firenze

Genitori Renzi: Procura Genova chiede atti a Firenze

La procura di Genova chiede gli atti a quella di Firenze in merito all'inchiesta che a portato agli arresti domiciliari i genitori di Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli e l'imprenditore ligure Mariano Massone. L'obiettivo e' verificare se vi siano fatti rilevanti da approfondire su societa' con sede nell'area di Genova.

"Si tratta di una ipotesi che stiamo valutando per capire se ci siano elementi di collegamento con Genova" precisa il procuratore capo Francesco Cozzi, senza confermare l'avvenuta richiesta.

Genitori Renzi: Zingaretti, vicinanza ma accusa non e' condanna

"La vicenda che ha colpito Matteo Renzi ha bisogno di solidarieta' e vicinanza personale. L'accusa non e' una condanna, questo elemento di civilta' non la dobbiamo mai abbandonare". Lo ha detto il candidato alla guida del Pd, Nicola Zingaretti, all'Intervista di Maria Latella, su Sky Tg24. "Io non credo alla teoria del complotto, ma dico che ora c'e' un processo, bisogna denunciare le strumentalizzazioni e permettere alla giustizia di fare il suo corso. Ma questo non deve significare dare un giudizio morale o etico che sbatta il mostro in prima pagina", ha aggiunto Zingaretti.