Genitori Renzi, la procura dice no alla revoca dei domiciliari. Palla al gip

Genitori Renzi: conto alla rovescia per decisione gip Firenze

Dopo il no della procura, inizia il 'conto alla rovescia' che si concludera' entro i prossimi quattro giorni: il giudice Angela Fantechi ha infatti cinque giorni di tempo, a partire da ieri, per decidere sulla revoca degli arresti domiciliari ai Renzi, come richiesto ieri dai loro legali a margine dei due lunghi interrogatori.

Il parere negativo della procura, che non e' vincolante per il giudice, e' dettato, secondo indiscrezioni, dal fatto che non sono state ritenute sufficienti, tra gli altri elementi, le 'uscite' dei Renzi dalla societa' Eventi6.