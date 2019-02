Genitori Renzi, Open di Mentana pubblica dati sensibili (e poi li rimuove)

OPEN DI MENTANA PUBBLICA (E POI RIMUOVE) DATI SENSIBILI SULLE PERSONE COINVOLTE NELL'INCHIESTA SUI GENITORI DI RENZI

Disavventura social per Enrico Mentana e per il suo quotidiano online Open. Dando la notizia degli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi, infatti, il fondatore di Open e direttore del TGLa7, ha condiviso un link a un articolo di Open con una foto della prima pagina dell'ordinanza del gip di Firenze, nella quale apparivano alcuni dati sensibili degli indagati, compresi gli indirizzi di residenza delle persone coinvolte.

LE CRITICHE DEGLI UTENTI SU FACEBOOK

Sotto il suo post sono comparsi alcuni commenti di critica. "Alla faccia della Privacy. Mo' aspetta che me segno l'indirizzo dei domiciliari", ha scritto un utente. "Ma scherziamo? Non oscuriamo gli indirizzi di casa? Ma che roba è? Io sono allucinato", ha commentato un altro.

LE SCUSE DI MENTANA

Dopo circa un'ora è stato posto rimedio con l'oscuramento dei dati. E lo stesso Mentana si è scusato su Facebook. "Per molti minuti nella foto del link - su cui non avevo visuale - sono apparsi gli indirizzi delle persone sottoposte al provvedimento giudiziario, ora doverosamente oscurati. Chiedo anche personalmente scusa". In ogni caso un autugol per Open.