Genova, bruciano le alture della città: chiusi tratti di A12 e A10

Ancora in fiamme le alture di Genova, complice il vento divenuto piu' forte e incessante dal tardo pomeriggio di ieri. Per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco e i volontari dell'antincendio boschivo hanno lavorato e stanno lavorando per domare due grossi roghi che imperversano sull'area alle spalle di Nervi e a ponente, a Pegli, lungo il crinale della Val Varenna: qui, come conferma l'assessore comunale alla protezione civile Gianni Crivello, e' stato necessario allontanare due persone dalla loro abitazione, un'unita' unifamiliare nei pressi di via Salgari.

E' proprio in questa parte di citta', la situazione piu' critica al momento secondo Crivello. Nella zona si e' creato anche un ingorgo perche' molti residenti vogliono spostare la propria auto per paura delle fiamme. Intanto sulla A12 e' stato chiuso il tratto tra Nervi e Recco in entrambi i sensi di marcia; in oltre e' stata chiusa l'entrata di Genova est in direzione di Livorno.

Per chi e' diretto a Livorno e' stata istituita l'uscita obbligatoria a Nervi con rientro in autostrada a Recco, percorso inverso per chi e' diretto a Genova. Per le lunghe percorrenze, a chi e' diretto verso sud, si consiglia di seguire la A21 verso Piacenza e successivamente la A1 verso Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche polizia stradale e personale di autostrade per l'Italia. Sono aperte le sale di protezione civile di Comune e Regione.

Intanto le famiglie allontanate ieri sera in via precauzionale dalle proprie abitazioni, 18, sono rientrate tutte in casa gia' in tarda notte. Ieri alle 23 circa, sopralluogo sulle alture di Nervi del governatore della Liguria, Giovanni Toti insieme all'assessore alla protezione civile della Regione, Giampedrone, oltre al suo omologo comunale Crivello e al sindaco di Genova, Marco Doria. Stamane, se il vento lo permettera', interverranno due Canadair (uno in arrivo da Roma, ndr) e gli elicotteri della Regione Liguria. L'incendio che nelle prime ore di questa mattina si è sviluppato a Pegli ha reso necessaria anche la chiusura del tratto sulla A10 tra Voltri e Genova Pegli verso Genova. Al momento, dunque, due autostrade risultano chiuse: a levante la A12, a ponente la A10.