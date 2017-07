Genova, ragazzina 16enne muore per una pasticca di ecstasy

Una ragazza di 16 anni di Chiavari è morta dopo aver assunto una pastiglia di ecstasy. La giovane, Adele De Vincenzi, si trovava a casa di amici in via Corridoni, nel quartiere di San Martino: nell'appartamento erano presenti due coetanei e due maggiorenni, i due maggiorenni sono stati arrestati per la cessione dello stupefacente, mentre è stato identificato e denunciato il pusher, minorenne. Il gruppo verso le 2 di notte ha raggiunto la stazione Brignole per andare in un locale in centro. La vittima ha avuto un malore. Gli amici hanno chiamato un'ambulanza, è stata portata al pronto soccorso del Galliera, dove è morta un'ora dopo il ricovero. Dopo il primo intervento delle Volanti della Questura, sul caso indaga la Squadra Mobile.

Nessuno dei giovani ha precedenti per droga e uno dei maggiorenni svolge un piccolo lavoro. I giovani hanno accompagnato la ragazzina in ospedale quando si è sentita male, "Purtroppo sta diventando un'abitudine sempre più consolidata anche tra i ragazzini incensurati 'provare un brivido' nel weekend, con droghe o simili: un'abitudine sempre più pericolosa", dice il Capo della Squadra Mobile, Marco Calì, che indaga sulla vicenda. Il caso è stato segnalato dalla polizia al pm Stagno del Tribunale ordinario e al pm Macciò del tribunale dei Minori.

La svolta nelle indagini sulla morte di Adele De Vincenzi è arrivata in mattinata. La squadra mobile ha arrestato i due diciottenni che erano con lei per la cessione dello stupefacente. Identificato e denunciato anche il pusher, un ragazzo minorenne che abita in provincia di Genova. Nella sua abitazione è stato sequestrato un bilancino di precisione e dei soldi che gli inquirenti ritengono provento di spaccio. Gli esami tossicologici hanno stabilito che la ragazza ha assunto MDMA, potente metanfetamina.