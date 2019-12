Genova, tecnico muore folgorato all'interno di una cabina elettrica

Tragedia a Casarza Ligure, in provincia di Genova, operaio muore folgorato Un operaio è morto la mattina della Vigilia di Natale mentre lavorava ad alcune manutenzioni in una cabina elettrica di Casarza Ligure, nell'entroterra del Levante genovese.

L'incidente è avvenuto intorno alle 9,30 del mattino: l'uomo è morto folgorato. Sul posto il 118 di Lavagna che non ha potuto far nulla per salvarlo. Sul luogo della tragedia anche carabinieri e il magistrato di turno.