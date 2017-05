Genova: trovata morta in casa dei vicini, un fermo per omicidio

Si chiamava Anna Carla Arecco e aveva 86 anni, la donna scomparsa da tre giorni a Genova e trovata morta in casa dei vicini, in un appartamento di via del Lagaccio. Il corpo dell'anziana era nascosto sotto un letto e presentava una ferita alla testa. Il figlio della proprietaria della casa in cui e' stato trovato il cadavere, Pierluigi Bonfiglio, 34 anni, e' stato portato in caserma e interrogato tutta la notte dai carabinieri del nucleo investigativo. L'uomo e' stato fermato con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Anche la posizione della madre del 34enne e del patrigno, che vivono in casa con lui, sono al vaglio dell'autorita' giudiziaria. Anna Carla Arecco era scomparsa da casa sabato scorso e i suoi famigliari gia' sabato pomeriggio avevano lanciato l'allarme, rivolgendosi anche ad alcuni media locali e sottolineando che la donna, nonostante fosse molto lucida e attiva, era sparita senza portarsi dietro borsa e documenti.