GEORGE CLOONEY FERITO IN UN INCIDENTE STRADALE IN SARDEGNA

George Clooney è stato vittima poche ore fa di un incidente stradale in Sardegna. Lo rivela il settimanale Chi: l'attore che si trova sull'isola per girare un film stava percorrendo la strada statale in località Costa Corallina, in provincia di Olbia, quando il suo scooter si è scontrato con un camioncino. L'attore è stato trasportato in ospedale mentre la polizia stradale sta verificando la dinamica dell'incidente.