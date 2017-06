Germania, allarme attacco terroristico. Sospeso il festival Rock am Ring

Germania: minaccia attacco terroristico sospeso "Rock am Ring"

Sospeso in Germania il festival "Rock am Ring" per la minaccia di un attacco terroristico. Lo spettacolo, a cui partecipavano decine di migliaia di persone, era in corso presso il circuito del Nurburgring.

La polizia ha informato di disporre di "elementi concreti, in base ai quali una possibile minaccia terroristica non poteva essere esclusa". Il festival alla giornata inaugurale, avrebbe dovuto concludersi domenica. Gli organizzatori dell'evento hanno invitato i partecipanti a evacuare la zona con calma.

Organizzatore festival polemizza

"Paghiamo il prezzo delle omissioni degli inquirenti sul caso Amri". Lo ha detto all'emittente tedesca Ntv Marek Lieberberg, l'organizzatore del festival Rock am Ring, polemizzando sulla decisione degli organi di sicurezza di disdire l'evento musicale per un allarme terrorismo. Lieberberg ha affermato di "non aver davvero capito" le ragioni dello sgombero, dal momento che non e' stato provata finora alcuna minaccia concreta.