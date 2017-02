Germania: arrestato sospetto terrorista, preparava un attentato

Il suo piano era di compiere un attentato nei confronti di poliziotti e o di soldati. La polizia tedesca l'ha arrestato oggi a Northeim, in Bassa Sassonia, in un appartamento nel quale gli inquirenti hanno rinvenuto il materiale necessario per la costruzione di una bomba. L'uomo ha 26 anni, sarebbe riconducibile ad ambienti dell'estremismo salafita e avrebbe confessato l'intenzione di compiere un attentato. Il ventiseienne, di cui non e' stata rivelata l'identita' ma che ha la cittadinanza tedesca, si trova attualmente nel penitenziario di Rosdorf a Goettingen. L'allarme e' alto in Germania: il fermo del giovane avviene a sole due settimane dall'arresto di due sospetti terroristi nella stessa zona. Durante una perquisizione erano state tra trovate, tra le altre cose, armi, munizioni, materiali elettronici e bandiere dell'Isis. Secondo fonti dell'intelligence tedesca, il numero di islamisti radicali sarebbe drasticamente cresciuto negli ultimi mesi cosi' come si sarebbero moltiplicate segnalazioni circa possibili attacchi.