Germania, arriva il bagno per il "terzo sesso" alle scuole elementari

Germania: tre scuole elementari in Baviera avranno il bagno per il terzo sesso

In tre scuole elementari nei dintorni di Monaco, in Germania, si stanno pianificando toilette per il terzo genere, lo riferiscono il quotidiano locale Muenchner Merkur e la Tz. In futuro i bambini potranno andare al bagno dei maschi, delle femmine e in quello per il terzo sesso. Nella scuola di Pullach l'idea e' stata promossa da una consulente scolastica, a Garching il bagno per il terzo sesso era gia' nella pianificazione dell'edificio mentre a Taufkirchen l'idea e' ancora in corso di verifica nello studio di architettura.

Da dicembre scorso il parlamento tedesco ha approvato la proposta di governo che prevede il riconoscimento dell'opzione di un terzo genere, accanto a "maschio" e "femmina": "diverso". La legge, richiesta dalla Corte Costituzionale, riconosce alle 160.000 persone intersessuali che vivono in Germania il diritto di non essere iscritte all'anagrafe come maschi o femmine, ma nella categoria "inter" o "divers".