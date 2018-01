Germania, chiesa demolita per costruire una miniera di carbone

Germania: chiesa demolita per miniera carbone

Attivisti di Greenpeace hanno scalato l'ex chiesa cattolica di San Lamberto a Immerath, in Germania, appendendo uno striscione con scritto "Chi distrugge la cultura, distrugge esseri umani, #StopCarbone". Il colosso tedesco dell'energia RWE, che tramite le sue societa' controllate distribuisce elettricita' a oltre 120 milioni di clienti, in Europa e Nord America, vuole abbattere la chiesa per allargare la sua gigantesca miniera di lignite a cielo aperto Garzweiler II.

Gli attivisti di Greenpeace hanno aperto striscioni vicino agli escavatori e anche una scritta "Stop Carbone" da cui esce del fuoco. La cancelliera Angela Merkel ha promesso di rispettare l'obiettivo tedesco di riduzione del 40% delle emissioni di CO2 entro il 2020, ma, secondo Greenpeace, questo e' possibile solo con il bando del carbone. Dopo alcune ore gli attivisti sono stati rimossi dalle Forze dell'Ordine ed e' iniziato l'abbattimento della chiesa.