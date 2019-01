Germania, ecco le prime uova prodotte senza uccidere pulcini maschi

Sono entrate in commercio le prime uova al mondo prodotte senza uccidere pulcini maschi. Si tratta di un prodotto chiamato Respeggt e lanciato dalla catena di supermercati Rewe Group. Come riferisce il quotidiano britannico The Guardian, grazie a un nuovo processo brevettato, chiamato “Seleggt”, si può determinare il sesso di un pulcino dopo soli nove giorni dalla fecondazione dell’uovo.

A questo punto le uova “maschili” vengono accantonate e trasformate in mangimi per animali, lasciando nelle incubatrici solo i pulcini “femmine” che verranno alla luce alla fine di un periodo di incubazione di 21 giorni. In questo modo si evita di uccidere i pulcini maschi, che normalmente vengono soffocati o triturati vivi per farne mangime animale.