Germania, scontro Eurofighter: morto un pilota

E' stato trovato vivo uno dei piloti dei due caccia Eurofighter ​dell'aviazione tedesca che si sono scontrati in volo a Jabel nel land di Meclemburgo-Pomerania. L'incidente si è verificato verso le 14.00 nei pressi del lago di Drewitz, a circa 35 km da Güstrow. I jet stavamo facendo i esercitazione, come confermato dalla Luftwaffe. Un terzo jet partecipava alla esercitazione, il pilota ha visto aprirsi i paracadute. In corso le ricerche del secondo pilota, anche con elicotteri civili e militari.

Secondo una prima ricostruzione, gli aerei si sarebbero toccati per poi precipitare. I jet sono caduti a una decina di chilometri l'uno dall'altro: uno vicino al villaggio di Jabel, l'altro a Nossentiner Huette. Erano di stanza nella base nei pressi di Rostock. Gli aerei sono esplosi al suolo innescando incendi boschivi su cui sono al lavoro pompieri e altri soccorritori.

I soccorritori hanno trovato alcune parti di un cadavere vicino al luogo dello schianto dei due caccia Eurofighter ​dell'aviazione tedesca che si sono scontrati in volo a Jabel nel land di Meclemburgo-Pomerania. Lo riferiscono i media tedeschi senza specificare se si tratti del corpo del secondo pilota coinvolto nell'incidente. Il primo pilota era stato invece recuperato vivo.

