Germania, sparatoria ad Halle davanti alla sinagoga

Allarme in Germania per una sparatoria avvenuta ad Halle, una delle più importanti città della Sassonia, nell'est del Paese. I media parlano di vittime e di un uomo armato in fuga dopo aver sparato diversi colpi, la polizia conferma che almeno due persone sono state uccise e che l'aggressore, è in fuga a bordo di un veicolo. "Chiediamo alle persone di rimanere al sicuro nelle loro case", ha detto un portavoce della polizia. Il fatto è avvenuto nei pressi della sinagoga cittadina, nel quartiere Paulus.



L'uomo che ha aperto il fuoco ad Halle indossava una tuta mimetica da militare e possedeva diverse armi. Lo riferiscono testimoni, citati dalla Bbc. L'aggressore portava un "elmetto", e una "maschera" e ha sparato contro un negozio con un "mitra", spiega un testimone all'emittente tedesca di notizie N-Tv. La Bild aggiunge che l'aggressore ha usato armi, sia corte (pistole) che lunghe. La Bild riferisce che sono stati sparati diversi colpi con un fucile mitragliatore, diverse persone sono state colpite. L'aggressore dovrebbe essere in fuga verso Lipsia. Secondo fonti di stampa, sarebbe stata anche lanciata una granata all'interno del cimitero ebraico adiacente la sinagoga. La stazione ferroviaria di Halle è stata chiusa.Ieri e oggi si festeggia lo Yom Kippur, che celebra il giorno dell'espiazione, una delle più importanti festività ebraiche.